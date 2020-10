Prefeitura de Manaus empossa agentes indígenas de saúde

Esta é a primeira vez que a Prefeitura de Manaus contrata profissionais de saúde exclusivos para atender comunidades indígenas | Foto: Naylene Freire

Manaus - Povos indígenas conquistaram um marco histórico ao conseguirem representatividade no sistema de saúde de Manaus nesta quinta-feira (1). Seis índios foram empossados pela Prefeitura no cargo de Agentes Indígenas de Saúde (AIS). A solenidade ocorreu em caráter emergencial. O evento obedeceu às medidas de segurança no combate à Covid-19, e aconteceu no auditório da Casa Militar, na rua Padre Agostinho Caballero Martin, nº 77, bairro Compensa, na zona Oeste da capital.



Segundo a assessoria, esta é a primeira vez que a Prefeitura de Manaus contrata profissionais de saúde exclusivos para atender comunidades indígenas da área urbana da cidade, conforme estabelecido no Plano Municipal de Enfrentamento à Covid-19.

“Todos sabem que os números da Covid são assustadores em Manaus. A capital tinha em média 20 a 25 mortes pela doença: o perigo é que chegue a 40 mortes. São números graves, não podemos brincar com a saúde. Eu não falo segunda onda imaginando o que foi nos primeiros dias. Falo para que todos tenham temor. Tenho sangue indígena, de mulato, e também sou descendente de portugueses e holandeses. Eu tenho muito orgulho disto. O Brasil é isso, uma miscigenação. Precisamos ajudar o nosso povo e a cultura indígena” destacou.

Secretário Municipal de Saúde, Marcelo Magald, salientou que ter alguém do povo que conheça as prevenções terá mais resultados à saúde indígena.

“Vamos capacitar a todos os agentes indígenas de saúde para atuar nas tribos da capital. Eles estarão aptos dentro de semanas para atuarem nas unidades de saúde”, disse Magald.

Filha de cacique, mãe de três crianças, mulher da tribo Okama, Nelcilene Almeida de 35 anos celebra o feito realizado nesta tarde. Para ela estar entre os três escolhidos é um privilégio.

“Estou feliz com o feito, e sei que é um momento muito delicado para o mundo e, em especial, ao meu povo. É uma forma muito legal de poder contribuir para o povo que está precisando durante a pandemia. Poder passar um pouco do meu conhecimento será uma experiência única. Eu irei atuar na UBS 47, no bairro Parque Riachuelo”, destacou a agente indígena.

O indígena Jurandir Nicanor tem 33 anos e faz parte da tribo Ticuna, tradicional do rio Solimões. Ele vai atuar na Unidade Básica de Saúde N-36 auxiliando os integrantes da tribo, que moram na zona Leste.

“Vou poder ajudar meu povo Ticuna. Serei mediador entre a tribo e a prefeitura, agindo também como comunicador. Acredito que ainda dá tempo de reverter o dano causado pela pandemia do coronavírus entre os povos indígenas. Na minha aldeia muitos foram infectados, e com esse elo de comunicação podemos reverter essa realidade. Utilizamos muitos remédios naturais e isso colaborou para que a saúde de todos fosse restabelecida”, explicou Jurandir.

Sistema de trabalho

Os agentes devem cumprir a carga horária de 40 horas semanais. Entre as atribuições, o profissional deverá realizar busca ativa de casos suspeitos e confirmados de Covid-19 e de sintomáticos. Cadastrar e manter atualizados os dados domiciliar e individual das famílias indígenas no sistema de informação do E-SUS.

Antes de começarem as atividades, os AIS selecionados serão capacitados em serviço pela coordenação do Departamento de Atenção Primária à Saúde. Além de serem integrados diante do sistema operacional, os profissionais vão trabalhar com a testagem rápida para o coronavírus.