Governo do AM ilumina Teatro Amazonas em lançamento do Outubro Rosa

Manaus - O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), abriu as atividades do Movimento Mundial Outubro Rosa 2020, na noite desta quinta-feira (1), com uma live direto do Teatro Amazonas, que foi iluminado simbolicamente na cor rosa. A campanha alerta as mulheres com mais de 40 anos a realizarem, todos os anos, seus exames de mamografia.

Anualmente, 450 pessoas são diagnosticadas com o câncer de mama no Amazonas, segundo o diretor-presidente da FCecon, mastologista Gerson Mourão. O diagnóstico precoce, de acordo com o especialista, aumenta as chances de cura em até 100%. “Em países como o nosso em que a maioria dos cânceres já chega em estágio avançado, o autoexame é muito importante. A segunda medida é seguir a mamografia depois dos 40 anos. A grande chave se você quer salvar essa população é que mais de 60% da população tenha acesso à mamografia e com isso, você diminui as mortes em mais de 40%”, afirma.

Com o Outubro Rosa, o objetivo é alertar as mulheres, a partir dos 40 anos, a realizar a mamografia uma vez por ano. Este é o método indicado pelas entidades ligadas à causa como método de rastreio e diagnóstico precoce para os casos de câncer de mama.

Interior

A orientação aos municípios do interior é que utilizem as redes sociais para reforçar o cuidado com a saúde das mulheres, afirma a coordenadora estadual da Atenção Oncológica, enfermeira oncologista Marília Muniz.

“Esse é um movimento mundial que, em 2020, é diferente, atípico. Estamos chamando atenção de todos os gestores e profissionais da área de saúde para eles evitarem a disseminação do vírus. Como? Possibilitando as atrações, as programações, ou seja, os tipos de ações que não aglomerem pessoas. Eles devem utilizar principalmente a internet, os meios on-line, as webconferências, também seus movimentos sem a presença de pessoas, assim evitam aglomeração e o importante é ter cuidado e possibilitar às mulheres que precisam fazer o exame de mamografia ou ultrassonografia de mama e o acesso a esses exames, mas com cuidado”, explica.

A campanha

A campanha de 2020 tem o tema “Quanto antes, melhor! Três perguntas que salvam!”. Através de três perguntas, se pretende ajudar a salvar cada vez mais vidas. As perguntas são: Você tem observado suas mamas?; Você já marcou seus exames anuais?; e Você conhece os seus fatores de risco?

O Movimento Mundial Outubro Rosa é realizado, no Brasil, pela Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama) há 12 anos. No Amazonas, ocorre há 11 anos, sendo coordenado regionalmente pela Rede Feminina de Combate ao Câncer no Amazonas (RFCC-AM) e pelo Centro de Integração Amigas da Mama (Ciam). A FCecon é responsável por coordenar as ações nos municípios do interior.

A campanha tem ainda a participação da Sociedade Brasileira de Mastologia Seccional Amazonas (SBM-AM) e o apoio da Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc).

Além do Teatro Amazonas e FCecon, durante o mês de outubro, outros prédios receberão iluminação da campanha, como o Instituto da Mulher Dona Lindu, Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), a sede do Governo do Estado, a Arena da Amazônia, entre outros.

Lives

No mês de outubro, a FCecon realizará uma série de lives, em seu canal no Facebook, com temas ligados ao câncer de mama, como prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e a importância da boa alimentação e exercícios.

*Com informações da assessoria