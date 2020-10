Mulher é arremessada de moto e morre atropelada por ônibus em Manaus

O fato aconteceu por volta de 8h30, na Torquato Tapajós | Foto: Divulgação

Manaus - Kátia Regina Brito de Souza, de 39 anos, morreu em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (2), na avenida Torquato Tapajós, trecho da Zona Oeste de Manaus. O companheiro dela, um homem, de 23 anos, ficou ferido.



O fato aconteceu por volta de 8h30, o casal estava em uma motocicleta que colidiu na traseira de um carro, modelo Nissan Kicks. Com o impacto, Kátia foi arremessada da garupa e, ao cair em via pública, foi atropelada por um ônibus articulado da linha 560.

De acordo com o perito Adson Jesus, a vítima estava de capacete, mas com o peso do ônibus teve o crânio esmagado.

"Os três veículos envolvidos seguiam no sentido centro. O condutor da motocicleta, possivelmente, não se atentou na velocidade e colidiu no carro. A vítima foi lançada para pista da direita e a última roda do ônibus passou por cima da cabeça dela", explicou o perito.

O piloto da moto foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para uma unidade de saúde.

O corpo de Kátia foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

