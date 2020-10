Moradores do Monte das Oliveiras sofrem com buraqueira nas ruas

| Foto: Naylene Freire

Manaus - Em meio a alagações e buracos, moradores da rua Açaí denunciam o descaso na via. De acordo com os denunciantes, a situação fica pior com o passar dos dias e nenhum órgão responsável atendeu ao chamado da população.

A dona de casa Liliane Garcia mora do bairro há 23 anos e afirmou que o problema acontece há muitos anos. Segundo ela, no período do inverno amazônico, a força da chuva carrega lixo para frente da rua casa, além de arrumar a bagunça, eles precisam viver com o mau cheiro no lugar.

“Quando chove alaga tudo. Para diminuir os danos, nos reunimos e colocamos cascalho na rua para poder nos locomovermos. Eles ajeitam as ruas adjacentes, mas essa rua é esquecida. Pago IPTU e acabo tirando dinheiro do bolso para consertar a via. Isso não é certo”, questionou a moradora.

Silva Junior também não aguenta mais a situação. Conforme o depoimento dele, com frequência enfrentam problemas causados pelos buracos. O mais frequente é quando chove e alaga as ruas e os buracos ficam invisível para quem dirige. Silva explicou que o ponto cego faz com que os veículos caiam nas crateras e quebrem.

“Há muito tempo estamos lutando por melhorias em especial para essa rua. O asfalto chega em outras ruas, mas na Açaí eles sempre dizem que acabou o material e ficam de voltar, porém não retornam. Os órgãos só visam as vias principais, as outras são esquecidas. Meu filho não pode brincar em frente de casa, pois é perigoso. Os pedestres são os mais afetados nesta área”, destacou Junior.

Posicionamento da secretaria

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou que uma equipe do distrito de obras, que atende o bairro, realizou fiscalização na rede de drenagem que passa pela área e foi constatado muitas ligações irregulares de esgoto doméstico na tubulação que dá vazão às águas pluviais.

Segundo a Seminf, serão executados serviços na via, com desobstrução das caixas coletoras e melhorias no pavimento asfáltico.

