Motociclista morre em acidente de trânsito no bairro Alvorada

Manaus - O motociclista Bruno Pereira de Freitas, de 25 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (2), durante um acidente de trânsito fatal ocorrido por volta das 15h30, na rua Independência, no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Ele foi arremessado a mais de dez metros de distância do local da colisão.

De acordo com a 10° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a condutora de um veículo modelo Fiorino, de cor prata descia a rua para passar no cruzamento e a vítima vinha na via principal. Havia um container obstruindo a visão e o carro bateu no motociclista que não teve tempo de desviar.

Com o forte impacto, Bruno foi arremessado e bateu a cabeça no meio-fio | Foto: Suyanne Lima

Com o forte impacto, Bruno foi arremessado e bateu a cabeça no meio-fio. Ele não resistiu e morreu no local. A condutora do carro se apresentou à polícia e deve prestar depoimento.



O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat) e o Instituto Médico Legal (IML) deve remover o corpo.

