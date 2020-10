Acidentes de trânsito marcam a sexta-feira em Manaus

Manaus- Colisões, atropelamentos, vítimas e ferragens marcaram o relatório de ocorrências do trânsito nesta sexta-feira (2) na capital amazonense. Quatro acidentes envolvendo carros, ônibus e motocicletas foram registrados por internautas durante o dia. Duas pessoas morreram.

Imagens do acidente que ocorreu na avenida das Flores | Foto: Divulgação





O primeiro acidente aconteceu nesta manhã (2), na avenida das Flores, próximo ao Igarapé do Passarinho, sentido bola do Coroado, zona Norte de Manaus. Um carro modelo Fiesta tentava mudar de faixa quando foi atingido por outro veículo e capotou sob os equipamentos de segurança de um ponto de ônibus localizado na via. O condutor teve lesões e foi socorrido por outros motoristas que passavam pela região.

Kátia tinha 39 anos e morreu na hora | Foto: Divulgação

Um casal estava em uma motocicleta que colidiu na traseira de um carro, modelo Nissan Kicks. O fato aconteceu por volta de 8h30 desta sexta. Com o impacto, a mulher foi arremessada da garupa e, ao cair em via pública, foi atropelada por um ônibus articulado da linha 560. Kátia Regina Brito de Souza, de 39 anos morreu na hora e teve o crânio esmagado. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo, o homem foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro.

A mulher teve leve ferimentos | Foto: Divulgação

Uma mulher, ao tentar atravessar a avenida Djalma Batista fora da faixa de pedestre, por volta de 11h da manhã, acabou sendo atropelada por um ônibus do transporte público. O motorista da empresa Via Verde conseguiu frear o coletivo e evitar o pior. No momento do incidente, o carro estava voltando do Centro sentido bairro e o fato foi registrado por internautas. A vítima teve ajuda de uma outra pedestre, e levantou apenas com leves colisões.

Bruno Freitas tinha 25 anos | Foto: Suyanne Lima/ Em Tempo

O quarto acidente também contou com uma vítima fatal. Bruno Pereira de Freitas, 25, morreu após bater a moto que pilotava em um carro modelo Fiorino de cor prata. O caso aconteceu na rua Independência, Prosamim do bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus. Testemunhas locais, destacaram que o motorista do carro trafegava em baixa velocidade. Para elas, um caminhão que fica estacionado no cruzamento, impediu a visão dos condutores.

