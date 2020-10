Corpo de adolescente desaparecido no Rio Solimões é encontrado

Manaus - O corpo do adolescente José Gabriel da Silva Araújo, de 12 anos, foi encontrado nesta sexta-feira (2), no Rio Solimões. Ele havia desaparecido nas águas quando a embarcação em que ele estava com mais duas pessoas afundou na última quarta-feira (30), nas proximidades do município Careiro da Várzea (distante 25 quilômetros de Manaus).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), foram os próprios familiares que localizaram o cadáver do menino.

As três pessoas saíram para pescar nas proximidades da Praia da Gamboa quando a canoa afundou. As outras duas pessoas conseguiram se salvar.

Os bombeiros ajudaram no transporte do corpo que foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

