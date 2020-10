Vacinação para crianças e adolescentes inicia na segunda em Manaus

Manaus - A Prefeitura de Manaus começa na segunda-feira(5), a campanha contra poliomielite e de multivacinação, atendendo crianças e adolescentes na faixa etária de zero até 14 anos, 11 meses e 29 dias.

O objetivo é reforçar a imunização das crianças contra a poliomielite (paralisia infantil) e a atualização do cartão de vacinação de crianças e adolescentes, de acordo com o calendário nacional de vacinação.

“Além da vacina contra poliomielite, a campanha de multivacinação terá vacinas preconizadas no calendário nacional, protegendo crianças e adolescentes contra doenças graves, desde febre amarela até meningite, sarampo, hepatite e outras.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a campanha seguirá até o dia 30 de outubro e, com as vacinas disponíveis em 168 pontos de atendimento. A lista com o endereço das salas de vacinação pode ser acessada no site da Semsa, diretamente no link https://semsa.manaus.am.gov.br



Poliomielite

Em relação à campanha contra poliomielite, todas as crianças na faixa etária de um a quatro anos deverão receber uma dose da Vacina Oral contra Poliomielite (VOP).

Para crianças de dois meses até 11 meses e 29 dias, os profissionais de saúde irão avaliar o cartão de vacina e verificar a necessidade de doses da Vacina Inativada contra a Poliomielite (VIP), seguindo o preconizado no Calendário Nacional de Vacinação.

“O mais importante é que pais e responsáveis levem as crianças até uma unidade de saúde, para a avaliação do cartão de vacina, garantindo que o esquema vacinal foi finalizado de acordo com a faixa etária da criança”, alerta a chefe da Divisão de Imunização da Semsa, enfermeira Isabel Hernandes.

Multivacinação

A campanha de multivacinação irá atender crianças e adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias, reforçando a oferta das seguintes vacinas: BCG, que previne a tuberculose; Pentavalente, contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e o vírus Haemophilus influenzae B; Rotavírus, contra a gastroenterite; Pneumocócica 10, que protege a pneumonia, meningite e otite; Meningocócica C; Meningocócica ACWY (para adolescentes de 11 e 12 anos); Tríplice viral, que previne sarampo, caxumba e rubéola; Varicela; Vacina HPV; Hepatite A; Dupla Adulto, contra difteria e tétano; e Febre Amarela.

“São vacinas que fazem parte do calendário nacional de vacinação no Sistema Único de Saúde, mas cada uma tem um esquema vacinal diferenciado, de acordo com a faixa etária. Por isso, é essencial que o cartão de vacina da criança ou do adolescente seja avaliado por um profissional de saúde. Pais e responsáveis devem aproveitar mais essa oportunidade com as ações da campanha para proteger os filhos”, reforça Isabel Hernandes.

HPV

A vacina contra o HPV (Papilomavírus humano) é direcionada para meninas de 9 a 14 anos e para meninos na faixa etária de 11 a 14 anos. O HPV é um vírus capaz de infectar a região genital e provocar cânceres, como de colo do útero, vulva, vagina, pênis, ânus e orofaringe.

“O calendário vacinal preconiza duas doses da vacina HPV Quadrivalente, aplicadas com intervalo de seis meses. Para garantir a efetividade desse tipo de vacina, a aplicação das duas doses deve ser feita dentro da faixa etária indicada pelo Ministério da Saúde”, alerta Isabel.

*Com informações da assessoria