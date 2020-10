Vídeo: empresário morre em grave acidente com moto na Torquato Tapajós

O motociclista morreu na madrugada deste sábado (3) em Manaus | Foto: Reprodução

Manaus – Na madrugada deste sábado (3) o motociclista e empresário Ítalo Barboza, de 30 anos, morreu após um grave acidente na avenida Torquato Tapajós. Um vídeo gravado por um pedestre mostra o momento em que o corpo do motociclista é removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Veja vídeo:

| Autor:

Segundo informações de testemunhas, o motociclista passava pelo local, passou por uma lombada invertida, perdeu o controle da moto e foi arremessado contra um dente de dragão. Ele morreu ainda no local.

Amigos e familiares prestaram homenagem ao dono de um boteco localizado na Zona Norte de Manaus. “Eu não acredito. Acordamos com a notícia e estamos sem o nosso amigo. Isso é cruel demais”, disse um amigo nas redes sociais. Os relatos são de um homem alegre, cercado de amigos e que gostava de festejar. Ele era chamado de "Rei", por conta do empreendimento que tinha no ramo de festas e bebidas.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Acidente fatal

Na manhã desta sexta-feira (2) um casal estava em uma motocicleta que colidiu na traseira de um carro, modelo Nissan Kicks.

Leia sobre o caso:

Mulher morre esmagada por ônibus após ser arremessada de moto

O fato aconteceu por volta de 8h30 desta sexta. Com o impacto, a mulher foi arremessada da garupa e, ao cair em via pública, foi atropelada por um ônibus articulado da linha 560. Kátia Regina Brito de Souza, de 39 anos, morreu na hora e teve o crânio esmagado.

Leia mais:

Corpo de adolescente desaparecido no Rio Solimões é encontrado