Prefeitura de Manaus encerra inscrições para edital de R$ 7 milhões

O terceiro Edital de Fomento, da Prefeitura de Manaus, com valor de R$ 7 milhões e que irá contemplar projetos de até R$ 200 mil, coordenados por Organizações da Sociedade Civil (OSCs), que atuam em Manaus, encerra a fase de inscrições nesta segunda-feira, 5/10. Estão aptas para submissão de propostas entidades sem fins lucrativos, que desenvolvam atividades nas áreas de capacitação e geração de renda, promoção da inclusão social e defesa dos direitos humanos. Por meio do Fundo Manaus Solidária, o município já destinou mais de R$ 18 milhões de recursos, via editais de fomento.

“Após a realização de dois editais bem-sucedidos, seguimos com o desejo de manter essa parceria e continuar auxiliando organizações sociais, pois sabemos que o trabalho realizado por meio dessas atividades possui um valor imensurável na vida da população atendida e auxiliam as atividades da prefeitura, que tem um forte braço social na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto”, salienta a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, além de ressaltar que a continuidade do Edital de Fomento proporciona que mais pessoas em situação de vulnerabilidade sejam beneficiadas.

Uma das organizações sociais contempladas em editais anteriores foi o Instituto Abílio Pontes, localizado no bairro Redenção, zona Oeste. A instituição foi contemplada com o projeto “Despertar da melhor idade – Envelhecendo com alegria II”, que beneficia, atualmente, 80 idosos em situação de vulnerabilidade social. Conforme a coordenadora do instituto, Tatiana Oliveira, os recursos garantidos pelos editais foram essenciais para a expansão e manutenção do projeto.

“Este ano foi atípico por causa da pandemia, mas seguimos durante esse período realizando o acompanhamento de forma remota, sempre oferecendo assistência a nossos usuários. Isso só foi possível graças aos recursos, que possibilitaram a compra de materiais e equipamentos. Estamos voltando aos poucos ao atendimento presencial e nosso sonho é continuar com o fomento para aperfeiçoarmos ainda mais o trabalho que realizamos”, disse.

Manaus Solidária faz entrega de produtos e alimentação para famílias de baixa renda | Foto: Karla Vieira / Fundo Manaus Solidária





Com um prazo limite de até 11 meses para serem executados, todos os projetos são classificados em eixos. Podem ser submetidas propostas que possuam atividades nas seguintes áreas de atuação: qualificação e geração de renda; inclusão social de crianças e adolescentes; de jovens e adultos; de idosos; de pessoas com deficiência e defesa de direitos (mulheres em situação de vulnerabilidade social, pessoas com HIV/Aids, negros, indígenas, população LGBT, população em situação de rua ou migrantes).

As propostas devem ser entregues, conforme o edital, de 9h às 13h, na sala da Diretoria Executiva do Fundo Manaus Solidária, na avenida Brasil, nº 2.971, primeiro andar, Compensa I, zona Oeste. Todas as informações presentes no Edital de Chamamento Público nº 001/2020-FMS podem ser consultadas no site manaussolidaria.org.

Editais anteriores

O primeiro Edital de Fomento do Fundo Manaus Solidária foi lançado no final de 2018, com valor global de R$ 5,7 milhões, contemplou 31 projetos com o valor máximo de R$ 180 mil cada um e beneficiou mais de 6 mil pessoas.

Já o 2º Edital de Fomento foi lançado em 2019, com um valor global de R$ 6 milhões. Esse edital contemplou 33 Organizações da Sociedade Civil, com um valor máximo de R$ 190 mil para cada projeto.

*Com informações da assessoria