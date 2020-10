Funasa Amazonas realiza ação de testes rápidos de Covid-19 em colabora

Com a finalidade de prevenir e trazer maior segurança no ambiente de trabalho frente ao aumento de casos no Estado, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) do Amazonas em parceria com a Fiocruz, deu início no dia 30 de setembro, a ação que realiza testes rápidos do Covid-19 em todos os servidores e colaboradores ativos. A ação de testagem para Covid-19, encerra hoje, 02 de outubro.

Ao todo, 139 pessoas serão testadas durante os três dias. Segundo o superintendente da Funasa, Mário Bastos, o intuito da ação é identificar pessoas que estão com a doença para resguardar os funcionários do coronavírus, afim de evitar um contágio maior na instituição.

“Nós estamos dando importância a saúde pública e em especial aos nossos funcionários. Nesse momento que estamos vivendo, a prevenção é o mais importante no combate ao COVID-19”, comentou Bastos.

O superintendente ressalta ainda a ação dos testes rápidos não será prorrogada por conta dos compromissos da Fiocruz com outras instituições.

“Infelizmente a ação não será prorrogada, pois a Fiocruz também disponibiliza os testes para outras instituições o que limita a quantidade de testes disponíveis. Porém, A Funasa tem um termo de cooperação técnica com a FIOCRUZ o que garante uma aproximação das instituições para ajuda mútua sempre que necessário”, ressaltou o superintendente.

A assistente social Bárbara Carvalho, lotada na secretaria da SEREH/SEAIS-AM, pontua a importância da preocupação da Funasa com os colaboradores.

“A inciativa da Funasa em testar seus colaboradores é de suma importância e visa o bem-estar de todos, a ação nos traz segurança para darmos continuidade aos trabalhos. Funasa e Fiocruz estão de parabéns”, disse Bárbara.

*Com informações da assessoria