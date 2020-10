Amazonas tem 938 novos casos de Covid-19 neste sábado

O Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), edição nº 184, divulgado neste sábado (03), traz o registro de 938 novos casos de Covid-19. Destes, 879, sendo 526 na capital e 353 no interior, foram detectados por testes rápidos, que identificam os anticorpos, a maioria dos quais casos antigos que podem ter ocorrido no pico da pandemia, com data de início dos sintomas entre, pelo menos, oito e 180 dias ou mais das primeiras manifestações da doença.

Outros 59 foram detectados por RT-PCR, exame que aponta casos novos que estão entre o 3º e 6º dias da doença. Do total de casos detectados por RT-PCR, 53 são na capital e seis no interior, totalizando 142.137 casos da doença no estado.

Conforme o boletim, foram confirmados sete óbitos por Covid-19, sendo seis ocorridos nas últimas 24 horas e um óbito encerrado por critério laboratorial, elevando para 4.169 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta sexta-feira (02/10), foram registrados 31 sepultamentos e quatro óbitos em domicílio. O boletim acrescenta ainda que 17.118 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 12,04% dos casos confirmados ativos.

Internações

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 323 pacientes internados, sendo 215 em leitos clínicos (80 na rede privada e 135 na rede pública), 108 em UTI (53 na rede privada e 55 na rede pública) e nenhum em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

Há ainda outros 53 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 37 estão em leitos clínicos (27 na rede privada e 10 na rede pública), 14 estão em UTI (nove na rede privada e cinco na rede pública) e dois em sala vermelha.

Notificação

A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM a partir de informações obtidas em três sistemas: e-SUS Notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), até as 10h de cada dia. Em Manaus, foram notificados 159.473 casos, enquanto no interior do estado, o número chega a 191.941.

As notificações são realizadas pelas vigilâncias epidemiológicas dos municípios, por meio de sistema de informação de saúde, e repassadas para a FVS-AM, que consolida os dados. Os casos notificados são confirmados ou descartados, futuramente, por exame laboratorial ou testes rápidos.

Nesta edição, 17 municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Apuí; Alvarães; Barcelos; Beruri; Borba; Careiro; Canutama; Codajás; Itacoatiara; Juruá; Manicoré; Santa Isabel do Rio Negro; Santo Antônio do Içá; São Gabriel da Cachoeira; Tapauá; Tonantins e Uarini.

