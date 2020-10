Lancha naufraga no Rio Solimões próximo à comunidade de Santa Rita

Apesar de não ter informações sobre o número de pessoas, é possível ver algumas malas sendo retiradas da embarcação | Foto: Reprodução Internet

Manaus – Uma lancha ajato naufragou no Rio Solimões, nas proximidades da comunidade de Santa Rita do Well, no município de São Paulo de Olivença (AM), na noite de sábado (3). Ainda não há informações de vítimas e nem do número de pessoas que estavam na embarcação.

Em nota, a Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania Fluvial de Tabatinga, subordinada ao Comando do 9° Distrito Naval, informou que foi acionada sobre o ocorrido, porém, não confirmou detalhes, pois a equipe ainda está indo até ao local para verificar o episódio.

A Capitania Fluvial abriu um inquérito para apurar o incidente. “Assim que concluído e cumpridas as formalidades legais, o caso será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, o qual dará vista à Procuradoria Especial da Marinha para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei nº 2.180/54”, afirmou em nota.

