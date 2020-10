Duplicação da AM-070 pode alavancar vendas de comerciantes da região

Para o comércio, a boa trafegabilidade é fator de qualidade nos negócios | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus - As melhorias logísticas e o desenvolvimento socioeconômico são os principais benefícios esperados pelos cidadãos que trabalham, moram e que possuem empreendimentos ao longo da rodovia estadual AM-070, que está com quase 80% das obras de duplicação concluída.

A expectativa é de que ocorra uma expansão nos setores de turismo, do agronegócio e de atração de novas empresas para os municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão.

O comércio do casal Cesar e Zenaide Dias passou a ter um bom desempenho nas vendas desde que o trecho na região da comunidade do Ariaú recebeu a duplicação.

“Com a duplicação da estrada melhorou mais para a gente, acrescentou mais à nossa renda. Depois de seis anos que estamos esse local, vimos que melhorou bastante. E, se melhorar, teremos um melhor movimento aqui no nosso comércio”, declara Cesar.

Quem trafega pela rodovia para escoar mercadorias já sente a diferença. O motorista Alcinei Corrêa percorre, pelo menos quatro vezes na semana, a AM-070 para deixar sacos de cimento na capital. Ele comenta que não existe mais a perda de materiais e que chega mais rápido aos seus destinos.

“Já está melhor a estrada, porque pelo menos não cai mais mercadoria, porque caía muito com a buraqueira que existia. E hoje está muito boa para ir e vir com mais rapidez”.

Além do comércio, a rodovia também possui, em diversos trechos, empresas do ramo de construção civil, fábrica de tijolos e hotéis de selva. Para esses empreendimentos, a boa trafegabilidade é fator de qualidade nos negócios.

“Mesmo com a pavimentação ainda incompleta, já diminuiu bastante o tempo que gastamos até o ramal para chegarmos ao hotel, e creio que quando for finalizada (a duplicação da rodovia) ficará muito boa. Temos a expectativa de oferecer um transporte de qualidade e com segurança para nossos clientes trafegarem”, enfatizou a empresária Vânia Cabral, que possui um hotel de selva no Lago do Acajatuba, no Km 69 da rodovia.

Quase 80% das obras da rodovia estão concluídas | Foto: Michell Mello/Secom

Mais investimentos

Na última sexta-feira (02), o governador Wilson Lima vistoriou a obra e destacou os investimentos que o Governo do Amazonas vem fazendo ao longo da rodovia.

“O Governo do Estado tem investido muito nessa região para beneficiar os municípios que estão ao longo da AM-070. Começamos com a recuperação da rodovia Carlos Braga, que dá acesso ao município de Iranduba, bem como já fizemos trabalho de recuperação na estrada que dá acesso à cidade de Novo Airão. Vou inaugurar, em breve, o Ramal do Caldeirão, que fica aqui ao longo dessa rodovia", afirma o governador.

Com informações da assessoria*

