Wilson Lima inaugura Delegacia de Combate à Corrupção no Amazonas

Manaus - O governador Wilson Lima inaugurou, nesta segunda-feira (5), às 9h, a Delegacia Especializada em Combate à Corrupção (Deccor), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). A nova unidade policial funcionará na avenida Professor Nilton Lins, Conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

A Especializada será responsável pela investigação de crimes de corrupção praticados contra a administração pública, nas esferas estadual e municipal.

Além das investigações, a Deccor irá trabalhar na repressão e prevenção ao delito, atuando na apuração de toda e qualquer forma de corrupção e desvio de recursos praticados contra o patrimônio público.

A Lei nº 5.211/2020, que trata da criação da delegacia, foi sancionada pelo governador Wilson Lima e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 14 de agosto deste ano. Desde então, a unidade vem sendo estruturada para oferecer um atendimento de qualidade à sociedade amazonense.

A Deccor também é uma das unidades beneficiadas com a entrega de novos equipamentos pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). No mês passado, o órgão entregou 500 computadores para atender às necessidades das forças de segurança.

A delegada-geral da Polícia Civil, Emília Ferraz, destacou que a Deccor é um marco tanto para a instituição quanto para a população amazonense, pois chega em um momento de mudanças e modernização da polícia judiciária, marcado também pela intensificação de operações e dos trabalhos investigativos.

Emília Ferraz afirmou que a unidade policial contará com estrutura para atuar de maneira bastante rigorosa no combate aos crimes de corrupção.

“É um trabalho que estamos implementando. Foi um projeto que veio do Ministério da Justiça e foi devidamente acatado pelo Governo do Estado. Montamos a equipe com profissionais altamente qualificados, que vão trabalhar arduamente para combater a corrupção no nosso estado”, pontuou a delegada-geral.

De acordo com o secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates, a proposta é que a unidade se articule com outros órgãos de fiscalização para ações de repressão e também para investigações.

“O combate à corrupção é uma luta de toda a sociedade brasileira e, certamente, o início dos trabalhos nessa delegacia carrega o simbolismo dessa bandeira. A missão é ampliar o trabalho de repressão ao crime, protegendo o dinheiro público, prendendo corruptos e corruptores”, disse.

Prevenção e repressão

O delegado Guilherme Torres, titular da Deccor, reforça que será realizado um trabalho de prevenção e repressão ao delito.

Ele enfatiza que a corrupção é muito ampla e envolve crimes praticados contra a administração pública por particulares e/ou servidores, incluindo fraudes de licitação, corrupção ativa ou passiva, desvios de recursos públicos, entre outros.

Guilherme Torres destacou que a Deccor fará um forte trabalho de prevenção com palestras em todo o estado.

“Aceitei o convite para o ser o titular da Deccor sabendo que seria um desafio gigante. De fato, é um trabalho árduo e pioneiro, mas estamos confiantes de que vamos prestar um grande serviço à sociedade. A corrupção não compensa, ela mata e rouba o futuro de gerações. Vamos intensificar os trabalhos para combatê-la”, afirmou.

O novo titular da Deccor possui uma vasta experiência profissional na Polícia Civil, tendo atuado em municípios do interior do Amazonas.

Ele foi delegado adjunto na 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Novo Airão, titular da 45ª DIP de Urucará e trabalhou também em Tabatinga, na Estratégia Estadual de Segurança Pública Integrada para a Região de Fronteira e Divisas do Amazonas (Esfron).

Em Manaus, foi secretário-executivo da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), titular do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), além do 19° e 20° DIPs, diretor-adjunto e, posteriormente, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e delegado titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd).

