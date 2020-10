Vacina contra a Covid-19 deve chegar em janeiro no Amazonas

| Foto: Divulgação

Manaus – O governador do Amazonas, Wilson Lima, fez uma postagem nas redes sociais, no último domingo (4), afirmando que a vacina contra o novo coronavírus (Covid-19) deve chegar ao Amazonas em janeiro de 2021.

“Hoje tomei café com o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que confirmou que as vacinas contra a Covid-19 já estão prontas, em fase de teste, e devem chegar ao Amazonas no mês de janeiro. Agradeço ao ministro e ao presidente, Jair Bolsonaro, pela atenção ao nosso Estado”, escreveu Lima na legenda da foto com Pazuello.

Durante a inauguração da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção no Amazonas (DECCOR), na manhã desta segunda-feira, o governador mencionou que será necessário testar as vacinas nos brasileiros. Caso não seja feito o teste, não há aprovação da autoridade sanitária internacional para a distribuição da vacina.

Ainda segundo o governador, espera-se que até o final do ano os testes sejam finalizados e a vacina chegue em janeiro para a população amazonense.

“É uma notícia que nos deixa muito animados, especialmente para nos do Amazonas, que fomos bastante afetados por conta da pandemia”, comemora Lima.

Os primeiros vacinados

Os primeiros beneficiados pela vacina contra a Covid-19 serão os profissionais da área da saúde e os idosos, ambos do grupo de risco. Ainda não há confirmação da quantidade de vacinas que o Governo Federal enviará ao Amazonas, uma vez que ainda depende das fases de testagens em laboratórios.

Nesta semana, o Governo do Amazonas fará uma coletiva de imprensa para dar mais detalhes sobre a chegada das vacinas no Brasil.

Chegada da vacina em outros estados

Em São Paulo, o início da vacinação está previsto para 15 de dezembro, segundo o anúncio do governador do Estado, João Doria, no dia 30 de setembro.

A vacina será distribuída pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e deve finalizar a aplicação para todo o Estado até fevereiro de 2021. No Paraná e na Bahia, a vacina deve chegar ainda neste ano. No entanto, o Ministério da Saúde pretende realizar a campanha de vacinação no País em janeiro.

