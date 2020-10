Em Manaus, HPS Platão Araújo recebe novo aparelho de raio-x

A entrega do equipamento faz parte da comemoração de14 anos do HPS Platão araújo | Foto: Rodrigo Santos/ SES-AM

Manaus - O Hospital e Pronto-Socorro Dr. Aristóteles Platão de Araújo, localizado na zona Leste de Manaus, colocou em funcionamento, nesta segunda-feira (5), o novo aparelho de raio-x digital, mais moderno e com tecnologia avançada, e que vai trazer mais qualidade ao serviço prestado aos usuários. A entrega foi feita em comemoração aos 14 anos do hospital.

O novo aparelho faz parte da aquisição de 230 equipamentos, feita pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) para melhorar a capacidade de atendimento das unidades de saúde do Estado.

A unidade realiza, em média, 300 exames de raio-X diariamente. Somente no mês de setembro, 9.047 pacientes fizeram o exame. Com a instalação do equipamento, substituindo o antigo, o HPS vai conseguir suprir a demanda existente da unidade.

“O Platão Araújo estava com o mesmo equipamento desde sua inauguração, há 14 anos, então, essa nova tecnologia vem trazendo um melhor atendimento para a nossa população. O equipamento antigo estava defasado, às vezes parava e tínhamos a necessidade de remover o paciente para outro hospital, hoje, nós temos toda a solução aqui, e com uma tecnologia de ponta”, destacou a diretora, Aida Cristina Tapajós.

Para o secretário executivo de Assistência da Capital, Thales Schincariol, a atualização dos equipamentos de imagem das unidades da rede é uma necessidade para a melhoria do atendimento da população.

“Estamos adquirindo equipamentos novos e modernos para reorganizar todo um sistema, ampliar a rede e conseguir dar mais sustentabilidade a ela. Com esses equipamentos, todo o hospital começa a receber as imagens in loco, diminuindo assim, os custos com chapa e outros insumos”, destacou.

Sala de Alta

Como resultado do “Projeto Lean nas Emergências”, realizado em parceria entre SES-AM e o Hospital Sírio Libanês, a unidade também inaugurou a Sala de Alta, que vai dar mais celeridade na rotatividade dos leitos.

Segundo a diretora, as altas médicas deverão acontecer até às 10h da manhã e os pacientes liberados irão aguardar a saída no local, sendo acompanhados pela equipe e liberando, assim, o leito para outros pacientes.

São, ao todo, dez poltronas para acomodar os pacientes na sala, enquanto aguardam para deixar o hospital. A sala entra em atividade a partir de terça-feira (6).

“Nosso paciente sai do leito, mas ele continua sendo assistido até deixar a unidade, em contrapartida nós ganhamos o leito que é desocupado mais rápido, para poder acessar um novo usuário, aumentando a nossa eficiência do serviço”, explica a diretora.

