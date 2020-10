Esgoto a céu aberto preocupa moradores do Monte das Oliveiras

| Foto: Naylene Freire

Manaus- Da avenida Preciosa até à travessa Achuarana, os moradores vivem sob um esgoto a céu aberto. A falta de saneamento básico prejudica no dia-a-dia da comunidade e amedronta a população ao risco de contaminação por bactérias. O EM TEMPO esteve na região a pedido dos denunciantes e registrou a situação no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.

Lói Sales é líder comunitário do lugar e está preocupado com a situação. Conforme ele, inúmeros abaixo-assinados já foram feitos, mas não houve sucesso. Em mãos, o líder mostrou vários documentos que comprovam o pedido de ajuda aos órgãos responsáveis, incluindo um com mais de duas mil assinaturas de moradores.

As famílias não aguentam mais a situação e resolveram denunciar | Foto: Naylene Freire

“Lutamos por melhorias há anos. Já pedimos ajuda do prefeito e do governador, mas nada foi feito pela nossa comunidade. Quando chove, acontece enchentes. Muitos moradores já perderam tudo e alguns já adoeceram por conta desse esgoto”, disse o líder comunitário.

Cerca de 20 anos Oséias Neves mora na comunidade. Para viver na região, ele precisou investir na construção de uma casa mais firme para aguentar a força da chuva. Na entrevista, ele explicou que as autoridades se negam a fazer melhorias na localidade.

Na travessa Achuarana os moradores se reuniram e fizeram essa barragem com sacos de areia para não alagar as casas | Foto: Naylene Freire

“Já perdi muitos bens para a chuva e alagações. Com meu dinheiro mandei aterrar para amenizar a problemática. Já insistimos tanto que os secretários nem nos atendem mais. Fizemos o levantamento da encanação, mas os secretários disseram que não vão fazer”, destacou Oséias.

Resposta do órgão

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou, por meio de nota, que equipes estão trabalhando no bairro.

De acordo com as informações, na próxima semana uma equipe deve ir ao local para verificar a situação e inserir no cronograma a data para atendimento.

