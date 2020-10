Vídeo: ônibus do transporte coletivo pega fogo na zona Leste de Manaus

Houve perda total do veículo | Foto: divulgação

Manaus - Um ônibus do transporte coletivo urbano pegou fogo na tarde desta segunda-feira (5), na avenida Autaz Mirim, na zona Leste de Manaus, nas proximidades de uma maternidade estadual. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionado para atender a ocorrência.

Veja o vídeo filmado por motoristas que passaram próximo ao local do incêndio:

O trânsito na área ficou lento | Autor: Divulgação

De acordo com o CBM-AM, uma equipe do 1° Batalhão de Incêndio foi acionada para o combate. Devido às chamas, houve lentidão no fluxo de veículos e agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para orientar os motoristas.

Houve perda total no veículo e além de água também foi utilizado Líquido Gerador de Espuma (LGE) no combate. Não houve vítimas e as causas do incêndio devem ser apuradas pela perícia da empresa.

Carro em chamas

Às 12h41, de acordo com a equipe dos Bombeiros, outro veículo do modelo Amarok, de cor preta, ficou completamente destruído após pegar fogo. O caso aconteceu na avenida Jacira Reis, no Dom Pedro, zona Centro-Oeste de da cidade.

O trânsito no local ficou com lentidão no sentido bairro. O incêndio foi controlado e não registro de feridos.

