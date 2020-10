CNH pode ser renovada direto pela internet

Manaus -Desde o dia 8 de junho, quando o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) retornou o atendimento presencial, a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passou a contar com uma nova modalidade chamada de “renovação simplificada”, onde o usuário não precisa fazer agendamento para atendimento presencial. Ele necessita pagar a taxa da clínica médica, fazer o exame e depois pegar o novo documento.

Essa nova modalidade é provisória e específica para aquelas pessoas que fizeram a última renovação nos últimos cinco anos. Nesses casos, a foto e a biometria capturadas anteriormente serão reutilizadas. Desse modo, o usuário não precisa agendar para fazer a renovação presencial da CNH.

“Muitas pessoas, infelizmente, ainda estão agendando para renovar sua CNH mesmo estando elegíveis para realizar a renovação simplificada. É importante reforçar que a renovação presencial, nesse período que a pandemia do novo coronavírus ainda se faz presente, só é necessária para as pessoas que renovaram há seis anos ou mais, ou, ainda, caso queiram atualizar a fotografia da CNH”, explicou o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá Barbosa.

Passo a passo

A renovação simplificada pode ser feita no site do Detran-AM (detran.am.gov.br) no botão “Pessoa Física”. Caso o usuário não tenha cadastro é necessário fazê-lo e, em seguida, associar o Renach (Registro Nacional de Carteira de Habilitação) presente na CNH.

Feito isso, basta acessar a opção “Serviços de Habilitação” e depois escolher a opção “Renovação de CNH”. Em seguida será gerado a taxa para pagamento, onde já consta o número de contato da clínica médica escolhida automaticamente pelo sistema de regulação do Detran-AM. Basta o condutor ligar e agendar.

Após três dias úteis da realização do exame na clínica médica, a CNH já estará disponível para retirada física ou digital. Se o usuário optar pelo documento impresso é necessário agendamento. Caso opte pela CNH digital, basta ele usar o código de segurança disponível abaixo do nome do condutor, na área de “Serviços de Habilitação”, dentro do portal de serviços de pessoa física do Detran-AM (digital.detran.am.gov.br), e utilizá-lo no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, disponível nas lojas de aplicativos dos smarthphones.

Prazos interrompidos

É importante alertar os condutores que todas as CNHs vencidas a partir do dia 19 de fevereiro, mesmo que não tenham sido renovadas ainda, são consideradas válidas. Isso porque o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) interrompeu os prazos para a renovação do documento por conta da Covid-19.

“Caso o condutor seja parado em alguma blitz e sua CNH esteja vencida dentro desse período, o agente de trânsito não poderá autuá-lo. Lembrando que isso vale enquanto estiver vigorando as disposições da Deliberação 185, referendada pela Resolução 782, ambas do Contran”, reforçou o diretor-presidente do Detran-AM.

*Com informações da assessoria