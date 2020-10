AM: 15 estabelecimentos são autuados por violar medidas contra Covid

As medidas continuam em vigor até o final do mês de outubro | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus - Neste final de semana, quatro pessoas foram detidas e 15 estabelecimentos foram autuados por descumprimento do decreto governamental que prevê medidas de prevenção à Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Ao todo, foram vistoriados mais de 35 estabelecimentos em ações da Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Parte dos locais fiscalizados também não apresentou as documentações necessárias para o funcionamento. Na sexta-feira (2), dois estabelecimentos foram autuados e dois interditados. Um deles não tem autorização para funcionar como restaurante e lanchonete e foi fechado por não obedecer ao horário de funcionamento.

No sábado, uma festa clandestina com mais de 700 pessoas, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus, foi encerrada. Já no domingo, quatro pessoas foram detidas. Um deles, o responsável por um evento, foi conduzido à delegacia onde foi apresentado pelo crime de venda de bebida alcóolica a menores de idade.

Flutuantes no AM

Nove flutuantes estavam funcionando e foram autuados por descumprimento do Decreto Estadual 42.794. Além do fechamento imediato do estabelecimento, os agentes da Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) estabeleceram multas pelas irregularidades.

Participam da CIF órgãos estaduais, municipais e federais, incluindo as Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Ouvidoria da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Visa Manaus, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu), e Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi/SSP-AM), Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e Marinha do Brasil.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Fiscalização autua cafés da manhã no Parque 10 em Manaus