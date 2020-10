Incêndio assusta trabalhadores de fábrica de juta em Manaus

As causas do sinistro ainda são desconhecidas | Foto: Divulgação

Manaus - Um incêndio atingiu o galpão de uma fábrica de juta, na manhã desta terça-feira (6), localizado na rua Q, no Armando Mendes, Zona Leste de Manaus. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas pelos brigadistas de uma empresa, que fica ao lado do local da ocorrência.

As causas do sinistro ainda são desconhecidas. Há suspeitas que o fogo teria iniciado, por volta das 10h, após um curto-circuito em uma das máquinas da fábrica.

Para realizar o trabalho de rescaldo e combater totalmente as chamas, os bombeiros tiveram que quebrar uma das paredes de fora da fábrica.

A via pública teve que ser interditada para que os bombeiros atuassem no local. Apesar dos danos materiais, não houve feridos na ocorrência.

