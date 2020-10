Em Manaus, motociclista fica ferido em acidente na avenida das Flores

Acidentes são registrados na avenida | Foto: Divulgação

Manaus - Um motociclista ficou ferido após um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta terça-feira (6), na avenida das Flores, na zona Norte de Manaus. Um veículo modelo Chevrolet Prisma, de cor azul colidiu contra a motocicleta dele. O motorista prestou socorro.

De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu no momento em que o motociclista que vinha na faixa do meio no sentido centro-bairro, tentou pegar o retorno e entrou pra faixa da lateral esquerda, de onde vinha o carro.

O motociclista ficou caído na via pública e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar atendimento à vitima.

Ele foi levado à uma unidade hospitalar. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para ajudar no fluxo de veículos.

Área de acidentes

No local há registros de acidentes. Há quatro dias, na avenida das Flores, próximo ao Igarapé do Passarinho, um carro modelo Fiesta tentava mudar de faixa quando foi atingido por outro veículo e capotou sob os equipamentos de segurança de um ponto de ônibus localizado na via. O condutor teve lesões e foi socorrido por outros motoristas que passavam pela região.

Em setembro, na mesma avenida, três veículos colidiram, deixando uma sargento da Polícia Militar ferida no peito e no braço. Não houve confirmação de embriaguez ao volante ou excesso de velocidade por parte dos envolvidos.

