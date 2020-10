Prefeito Arthur Neto apresenta nova sede do Conselho Tutelar

Manaus - Em integração com o pacote de inaugurações pelos 351 anos de Manaus, foi apresentada nesta terça-feira (6) a nova sede do Conselho de Manaus. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto foi o responsável pela abertura oficial do local. O espaço com objetivo de oferecer comodidade para adolescentes e crianças com direitos violados, conta com uma melhor estrutura além de um ter maior investimento na segurança, sigilo e atendimento.

Essa é a quinta obra entregue pelo prefeito, nesses seis primeiros dias de outubro, como parte da programação do aniversário de 351 anos de Manaus, a serem completados no próximo dia 24. Ao longo do mês, uma ampla agenda de entregas de importantes obras e outras atividades simbólicas estão previstas.

“Estamos oferecendo as condições necessárias para que os conselheiros tutelares possam fazer esse trabalho de proteção às crianças e adolescentes, que envolve uma tarefa complexa”, observou o prefeito. “Nós estamos aqui para apoiá-los. Como parlamentar, esbocei o projeto que configura os conselhos tutelares, auxiliado por eles”, lembrou Arthur Neto.

Segundo a secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Suzy Anne Zózimo, o local escolhido para a nova sede levou em conta, principalmente, a proteção do público infantojuvenil. “É um local fechado, de acesso controlado e isso dá mais segurança e privacidade aos que trabalham e aos que nos procuram”, afirmou.

Atualmente, o Conselho Tutelar Leste 1 tem uma média de mil atendimentos por mês e é coordenado pela conselheira Iolene Oliveira de Souza, sendo composto pelos conselheiros João Menezes dos Santos, Sérgio Silva Brandão, Gildo Almeida da Silva e Aldemir Brito de Aguiar. “Vimos agora para um lugar mais agradável, melhor para atender ao público que nos procura, porque nossa demanda é grande”, explicou Iolene Oliveira.

Conselhos tutelares

Existem nove conselhos tutelares em Manaus e um total de 45 conselheiros. O conselho tutelar é vinculado à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e é um órgão essencial ao Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes, concebido pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, para garantir a proteção integral àquelas faixas etárias.

Importante destacar que, em julho deste ano, a Prefeitura de Manaus entregou um total de 230 itens de material permanente, entre mobílias, microcomputadores e condicionadores de ar, aos conselhos de direito e tutelares do município, como parte das metas da gestão municipal, para fortalecer e reestruturar os conselhos. Em setembro do ano passado, a prefeitura já havia disponibilizado nove veículos da marca Gol, sendo um para cada conselho tutelar, para otimizar o trabalho dos conselheiros.

*Com informações da assessoria

