Associação de Tecnólogos do Amazonas comemora 50 anos da profissão

O encontro teve sorteio de livro aos presentes | Foto: Rafael Valente

Manaus - A Associação dos Tecnólogos do Amazonas (ATAM) comemorou na noite desta terça-feira (6), às 19h, os 50 anos de história da categoria no evento "Tecnólogo 50 anos de história", ocorrido no auditório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM), na rua Costa Azevedo, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. Estiveram presentes representantes do conselho e profissionais da classe.

De acordo com o tecnólogo naval e presidente da ATAM, Alex Monteiro, o encontro foi uma forma de confraternizar com os profissionais e rever amigos para comemorar a data. Ele ministrou uma palestra sobre a história da categoria, com tópicos explicando a criação do curso superior, o avanço de modalidade e expansão do mercado para tecnólogos formados.

"Nós tecnólogos somos profissionais de nível superior e reconhecidos pelas nossas funções. Hoje temos instituições como a Universidade Estadual do Amazonas (UEA), que garimpa municípios do Amazonas para formar tecnólogos em todo o Estado. Nossa classe deve ser cada vez mais unida e a ATAM está aqui para isso. Daqui para frente, o intuito é indicar conselheiros para o Crea-AM que possam lutar ainda mais por nós", destacou Monteiro.

O presidente da ATAM deu uma palestra aos presentes | Foto: Rafael Valente

O presidente do Crea-AM também esteve presente no evento e destacou a atuação da ATAM no Estado.

"Parabenizo a ATAM por esses 50 anos de história dos tecnólogos, pois isso deve ser reconhecido pelo conselho e vocês terão todo apoio dessa diretoria. Uma promessa de campanha foi de termos nosso concurso público ano que vem aqui no conselho. Os profissionais tecnólogos terão esse espaço para compor vagas. As portas estão abertas e todos estão convidados para participar cada vez mais", declarou.

Criada dia 14 de julho de 2020, a ATAM representa os interesses dos profissionais tecnólogos das áreas de abrangência do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) no Amazonas. Atualmente, a associação possui representantes em Manaus, Tefé, Itacoatiara, Novo Airão e Parintins. O intuito de acordo com Alex Monteiro é ter associados em todos os municípios do Estado.

"A ATAM foi criada recentemente e está agregando ainda os tecnólogos do Amazonas. Fizemos algumas ações no interior e queremos atingir todos municípios onde há profissionais tecnólogos para que possamos filiar e dar esse apoio necessário. Hoje é um dia de comemoração pela criação do curso superior de tecnologia. Nada melhor do que confraternizar em um evento como esse, onde recebemos os amigos e podemos trocar ideias sobre a profissão", finalizou.

Veja a reportagem no evento: