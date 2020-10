Empresa de fatiados na zona Norte de Manaus recebe selo SIE

Este é mais um estabelecimento que recebe o selo de certificação | Foto: Divulgação/Adaf

Manaus - A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) certificou, no início deste mês a empresa Sabore Fatiados, localizada no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. O estabelecimento recebe o Serviço de Inspeção Estadual (SIE), que atesta o cumprimento das diretrizes da legislação sanitária na produção e beneficiamento dos alimentos de origem animal.

O local vai manipular uma média diária de 800 quilos de queijos, presunto, bacon e calabresa, totalizando 20 toneladas desses alimentos por mês.

De acordo com um dos proprietários, Renato Silva, padarias, mercadinhos e lojas especializadas em frios estão entre os principais clientes da empresa, que chegou a ser interditada pela Adaf, exatamente um ano antes da certificação.

“Fechamos e nos adequamos às normas e procedimentos. O SIE é um certificado muito importante para o nosso negócio, pois significa que ele está dentro das normas exigidas pelo órgão fiscalizador, no caso, a Adaf”, destaca.

A unidade de beneficiamento de produtos cárneos, leites e derivados emprega atualmente quatro pessoas e está realizando processo seletivo para mais uma vaga.

“A expectativa é expandir nosso negócio para supermercados médios e grandes. Com isso, vamos crescer e gerar mais empregos e renda para nossa cidade e estado”, completa Renato.

