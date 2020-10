Hospital ganha reforço para cirurgias urológicas pediátricas no AM

O local atende cerca de 300 crianças por dia | Foto: Rodrigo Santos/SES-AM

Manaus - O Hospital Infantil Dr. Fajardo, localizado na zona central de Manaus, terá um reforço para o atendimento urológico pediátrico e passará a realizar, semanalmente, cirurgias na especialidade. O médico urologista Petrus Oliva Souza criou parceria com a unidade e realizará o atendimento de forma voluntária no hospital.

A partir desta quarta-feira (7), serão iniciadas as consultas ambulatoriais. As consultas com o especialista acontecerão às quartas-feiras, no período da manhã, e os pacientes serão encaminhados pela equipe de pediatria do hospital, após primeira consulta clínica.

Depois da avaliação clínica e de exames, o procedimento será marcado. As cirurgias ocorrerão semanalmente e serão realizadas pelo profissional e pela equipe da unidade hospitalar. O diretor do hospital, Aly Ballut, falou sobre a importância da parceria.

“O Dr. Petrus nos apresentou o projeto para a realização de cirurgias e então, vimos a oportunidade de reforçar o atendimento uropediátrico no hospital, dando mais acesso para os nossos pacientes”.

Entre os procedimentos realizados pela parceria estão hipospádia (falha na formação da uretra), hidrocele (acúmulo do líquido da cavidade abdominal), além de cirurgias na bexiga.

O ambulatório funciona de segunda a sexta-feira e atende, em média, 300 crianças por dia, com a realização de mil procedimentos, entre consultas, vacinas e palestras.

