Em Borba, 28 agricultores rurais são contemplados no PAA

Manaus - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), em Borba, reuniu, nesta terça-feira (6), os 28 agricultores familiares contemplados no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).



De acordo com o gerente da unidade local, Aguinaldo Rodrigues, a reunião foi para orientar sobre os próximos passos que os produtores terão que adotar agora que foram aprovados no PAA.

“Ainda nesta quarta-feira, receberemos o calendário de entrega dos produtos que já começa neste mês de outubro”, detalhou.

Segundo dados do Idam, os contemplados têm potencialidade nas produções de melancia, macaxeira, abóbora, banana, cará, abacaxi e hortaliças em geral. Alguns dos produtores participam do PAA pela primeira vez e outros já foram beneficiados em edições anteriores da chamada pública.

Participaram, além da equipe técnica da unidade local do Idam de Borba, o secretário de produção rural do município, Raimundo Marques, e o presidente do Sindicato Rural de Borba, José Rocha de Abreu.

