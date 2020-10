Servidores da SES-AM participam de capacitação no AM

As palestras iniciaram nesta terça-feira (6) | Foto: Rodrigo Santos/ SES-AM

Manaus- Iniciou nesta terça-feira (6), as palestras presenciais sobre o Regime Próprio de Previdência do Estado, gerido pelo Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas (Amazonprev). Servidores administrativos e que atuam no setor de Recursos Humanos das unidades receberam as orientações sobre o assunto.



As palestras presenciais sobre o Amazonprev acontecerão nos dias de 7 a 9 e 13 de outubro. A ação é organizada pela Coordenação Estadual da Pessoa Idosa da SES-AM.

As palestras sobre Regime Próprio de Previdência do Estado são realizadas pelo técnico do Amazonprev Allan Kardec. Ele destacou a importância de ter replicadores dessas informações na SES-AM, que é uma secretaria que tem mais de 20 mil servidores.

“Por isso que a gente veio com todo esse conteúdo, dando suporte daquilo que é necessário até o servidor pedir e ter o benefício concedido”, comenta Allan Kardec.

Comunicação com os servidores

A coordenadora estadual da Pessoa Idosa, Deiziane Epifâneo, lembra que os servidores que participam das palestras são os que lidam diretamente com o assunto nas unidades, por isso é importante que estejam bem informados e alinhados com o Amazonprev.

“É bom que tenha essa linguagem única entre os servidores e o Amazonprev. Esse trabalho é uma maneira de atualizar o conhecimento e esclarecer dúvidas do dia a dia de quem tem e está entrando com esse processo de aposentadoria ou já está em trâmite”, afirma Deiziane.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Presídios do AM terão seis novos cursos profissionalizantes