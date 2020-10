Motociclista morre em Manaus após colidir contra mureta

O homem chegou a ser atendido mas morreu | Foto: Arquivo AET

Manaus - O motociclista Samuel Santos da Silva, morreu no final da noite desta terça-feira (6), por volta das 23h40, após se envolver em um grave acidente de trânsito na avenida Santos Dumont, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com testemunhas, Samuel perdeu o controle da motocicleta que pilotava e colidiu contra uma mureta. Com o forte impacto, ele acabou ficando bastante ferido e apesar de ter sido socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), não resistiu aos ferimentos.

O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e depois do exame de necropsia foi liberado para velório e sepultamento. As causas do acidente devem ser apontadas pela perícia.

Em menos de uma semana, esse é o quarto caso de motociclistas que morrem em acidente de trânsito em Manaus.

