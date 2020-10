Wilson Lima e embaixador dos EUA discutem estratégias de aproximação

Manaus - O governador Wilson Lima se reuniu por videoconferência, na tarde desta quarta-feira (7), com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, para discutir o estreitamento das relações entre os governos dos EUA e do Amazonas. No encontro, Wilson Lima também destacou o potencial de parcerias em áreas estratégicas, como meio ambiente e saúde.

“O estado do Amazonas tem uma localização estratégica em relação a outras partes do mundo, especialmente os Estados Unidos. Aqui é o estado que tem maior proximidade dos Estados Unidos, e isso fez com que a gente estabelecesse uma relação muito forte entre brasileiros, americanos e amazonenses, tanto que na nossa temporada de pesca esportiva o nosso maior público é o americano”, disse o governador.

Wilson Lima ressaltou, ainda, os investimentos do Governo do Amazonas na agenda do desenvolvimento sustentável. Ele citou como exemplo de aproveitamento econômico dos ativos ambientais do estado a política de concessões florestais, que permite a conservação ambiental e a geração de renda para a população.

“Nesse contexto de retomada das atividades econômicas, enxergamos com muita clareza a possibilidade da gente continuar avançando em algumas pautas do desenvolvimento sustentável, que para nós tem um simbolismo muito grande porque precisamos, de alguma forma, dar uma reposta ao mundo e mostrar que ninguém preserva a Amazônia melhor do que o nosso povo”, frisou o governador.

Na reunião, o embaixador dos EUA se colocou à disposição para fortalecer os laços entre instituições amazonenses e norte-americanas em torno de projetos de interesse comum.

Todd Chapman também destacou a importância de reforçar parcerias já existentes no Amazonas, como a Escola Estadual de Tempo Integral Bilíngue Gilberto Mestrinho, no bairro do Educandos, zona sul de Manaus, que oferece ensino português-inglês.

Participaram da encontro virtual o secretário de Saúde, Marcellus Campêlo; o secretário de Meio Ambiente, Eduardo Taveira; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jório Veiga; e a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto.

