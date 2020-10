‘Saúde Amazonas’ é apresentado ao Governo Federal pela SES e FVS

O projeto tem como objetivo a reestruturação da saúde estadual | Foto: Paulo Bahia/ SES-AM

Manaus – Foi apresentado nesta terça-feira (6) para a Secretaria Especial de Assuntos Federativos (SEAF), ligada Secretaria de Governo (SEGOV) do Governo Federal, o programa ‘Saúde Amazonas’ de reestruturação da Saúde estadual.

Além do titular da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Marcellus Campêlo, participaram da ação a presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemery Costa Pinto.

Representando o Governo Federal, participaram da reunião Julio Alexandre Menezes, Sérgio Lisboa, Tatiane Moraes, e Márcia Maria Rocha da Secretaria Especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Governo (SEAF/SEGOV).

O ‘Saúde Amazonas’ lançado pelo Governador Wilson Lima tem investimento inicial previsto na ordem de R$ 1,4 bilhão até 2022. Uma das prioridades é a redução da fila de espera por exames e consultas na rede estadual, com a ampliação de 65% da oferta de procedimentos nos próximos seis meses.

O secretário Marcellus Campêlo, liderou a reunião e apresentou os nove eixos principais que norteiam o programa Saúde Amazonas e as ações já realizadas desde o lançamento, no final do mês de agosto, para melhorar os serviços oferecidos pela SES-AM.

“Mostramos a nova fase da Saúde do Amazonas, o trabalho em conjunto que estamos desenvolvendo, junto com a FVS e as outras fundações ligadas a SES-AM para o fortalecimento da saúde pública estadual”.

