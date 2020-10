Em Manaus, moradores do Monte Horebe recebem 8ª parcela do Governo

| Foto: Divulgação

Manaus - O Governo do Amazonas, por meio da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) fez o oitavo pagamento da bolsa-moradia do Monte Horebe. Ao todo serão 2.182 famílias que recebem o benefício divididos em duas turmas, nos dias 8 e 9 de outubro.

Os pagamentos são feitos com recursos estaduais, e para essa parcela foram disponibilizados R$ 1.309.200. Os pagamentos são feitos em dois dias para evitar aglomeração nas agências.

De acordo com o diretor-presidente da Suhab, João Coelho Braga, a concessão do benefício está voltada para duas frentes de atendimento: a manutenção mensal do benefício feita pela área financeira e a análise da vulnerabilidade social dessas famílias, realizada pela Gerência de Serviço Social.

“Mesmo em um período de Pandemia de Covid-19 o qual nos encontramos, os técnicos da Superintendência estão trabalhando para que o benefício esteja nas mãos desses moradores, bem como auxiliando aos que ainda estão pleiteando sua inserção nos pagamentos vindouros”, disse o diretor.

Para receber o benefício, o qual se dá por ordem bancária nominal, os beneficiários devem ir à Agência do Banco Bradesco designada, conforme listagem, a partir das 10 horas da manhã, munidos de RG e CPF; e ainda apresentar Certidão de Casamento e/ou Averbação de Divórcio, em caso de mudança de nome.

