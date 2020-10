Vídeo: adolescente morre em acidente com moto na zona Leste de Manaus

A jovem morreu no local do acidente | Foto: Divulgação

Manaus – No início da tarde desta quinta-feira (8) uma adolescente, de 15 anos, identificada como Bruna Bianca Pimentel, sofreu um grave acidente no bairro Jorge Texeira, zona Leste de Manaus. A jovem estava conduzindo uma motocicleta na avenida Tambaqui, quando perdeu o controle do veículo e colidiu com um poste.

Veja o vídeo do acidente:

A vítima era menor de idade e a motocicleta pertencia a família | Autor: Reprodução

Segundo informações da polícia, a moto não estava no sistema de ocorrências com restrição de furto e pertencia à família da vítima. A adolescente morava com a família no mesmo bairro, na travessa Alecrim. O Instituto Médico Legal (IML) foi até o local para a remoção do corpo da adolescente.

Acidente aconteceu na avenida Tambaqui | Foto: Reprodução

Acidentes em Manaus

Este é o quinto acidente que envolve motociclistas no trânsito de Manaus. Na madrugada de sábado (3), o motociclista e empresário Ítalo Barboza, de 30 anos, morreu após um grave acidente na avenida Torquato Tapajós. Um vídeo gravado por um pedestre mostra o momento em que o corpo do motociclista é removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Na última sexta-feira (2), um casal estava em uma motocicleta que colidiu na traseira de um carro, modelo Nissan Kicks. Com o impacto, a mulher foi arremessada da garupa e, ao cair em via pública, foi atropelada por um ônibus articulado da linha 560. Kátia Regina Brito de Souza, de 39 anos morreu na hora e teve o crânio esmagado.

