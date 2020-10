Brechó beneficente é realizado no Millenium Shopping

Manaus - Em apoio ao mês do Outubro Rosa, voltado para a prevenção e tratamento do câncer de mama, o shopping inaugurou o espaço “Brechó Chic do Lar das Marias.” Entre os itens de venda estão calçados, itens de decoração, vestuário e peças produzidas por mulheres em tratamento contra o câncer na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon).

Segundo a coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier, a novidade é apenas mais uma das ações que o empreendimento estará realizando ao longo da campanha Outubro Rosa.

“Em parceria com a nossa torre médica, vamos usar as redes sociais do Millennium para falar da importância do diagnóstico precoce, de estar em dia com os exames e de cultivar hábitos saudáveis”, destacou.

Hospedagem, alimentação, agendamentos e traslado para as consultas, exames e tratamentos, além de acompanhamento de psicólogo e assistente social são alguns dos serviços oferecidos aos pacientes e acompanhantes.

Localizado em frente à Ótica Americanas, o brechó do Lar das Marias tem como objetivo arrecadar fundos para a manutenção do abrigo que presta apoio a mulheres vindas do interior do Amazonas.

