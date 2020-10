Árvore cai e atinge carros estacionados em base policial em Manaus

A árvore tombou após o forte temporal desta sexta-feira (9) | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Uma base policial localizada na avenida Professor Nilton Lins, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul, quase foi atingida na tarde desta sexta-feira (9), por volta das 14h, durante um tombamento de árvore. Três veículos foram atingidos pelo incidente.

De acordo com policiais que atuam no lugar, o barulho da queda da árvore foi forte e chamou a atenção de todos.

"Com o impacto três veículos foram atingidos. Não tinha ninguém perto no momento. Agora estamos no aguardo da equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM)", relatou um policial.

A ocorrência deve entrar na programação do órgão competente que deve divulgar posteriormente detalhes dos procedimentos adotados no local.

Confira a transmissão do acidente:

Leia mais:

Povos indígenas relatam dificuldade de moradia e empregabilidade