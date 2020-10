Governo do Amazonas firma parceria com ‘MAPA’

Manaus - Com início na próxima quarta-feira (14), a Unidade Integrada de Articulação às Comunidades (Uiac – órgão de administração direta do Poder Executivo Estadual e integrante da governadoria) irá realizar o atendimento de comunidades de pescadores e agricultores em parceria com a superintendência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), no total serão 62 municípios, iniciando pela região Médio Solimões e se expandido para região do Madeira.

A parceria com o MAPA foi firmada na última quinta-feira (08), em reunião entre o Coordenador Executivo da UIAC, Carlos Alvarenga de Barros, Marcello Amorim, subcoordenador da UIAC, e o Superintendente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) no Amazonas, Guilherme Pessoa.

“Estamos consolidando uma agenda positiva aos pescadores e agricultores do Amazonas. Trata-se de uma parceria facilitadora para o setor da pesca e da agricultura familiar que atenda aos anseios das comunidades. O momento é propício já que na atual estrutura federal agricultura familiar e pesca estão dentro do MAPA”, explicou Carlos Alvarenga.

Durante a reunião, ficou definida a participação do MAPA no apoio às visitas que serão realizadas pela UIAC e na execução da agenda do Governo do Estado para o desenvolvimento da pesca e agricultura familiares no Amazonas.

"O MAPA agradece imensamente a aproximação da Unidade Integrada de Articulação às Comunidades (UIAC) e se coloca lado a lado no desafio de trazer desenvolvimento para o interior do Amazonas", finalizou o Superintendente do Mapa no Amazonas, Guilherme Pessoa.

*Com informações da assessoria

Leia Mais: