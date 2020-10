3ª fase do Prosamim beneficia famílias do Igarapé do 40

Galerias do igarapé Mestre Chico em construção | Foto: Reprodução da internet

O Governo do Amazonas chegou a 56% nos reassentamentos que estavam planejados para a terceira fase do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus. As obras irão trazer mais qualidade de vida aos moradores que serão reassentados



Isso foi possível após pagamento de indenizações e bônus-moradia, realizados pela Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), para 88 famílias que residem no leito do igarapé do Quarenta, nesta sexta-feira (9). O evento aconteceu no Centro de Convivência do Idoso do bairro Aparecida e contou com a presença do governador Wilson Lima.

A Suhab é a secretaria estadual responsável pelo processo administrativo de desapropriação. O montante destinado foi de R$ 3,3 milhões, sendo estes recursos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

“O pagamento dessas soluções de moradia possibilita a essas famílias saírem de uma área de risco, suscetível a alagações, degradada ambientalmente devido ao lixo acumulado e à falta de saneamento básico, assim como, permite que o Governo do Estado execute obras de requalificação urbanística realizadas pelo Prosamim nessas áreas”, afirmou a subcoordenadora do Social da UGPE, Viviane Dutra.

Intervenção no Igarapé do 40

A intervenção do Prosamim está entre as avenidas Silves e Maués, nos bairros do Japiim e Cachoeirinha. A obra ligará essa parte a cidade ao centro, através da Manaus moderna.

Intervenção no Igarapé Mestre Chico

A população vai ser contemplada com um novo parque urbano localizado nos bairros da cachoeirinha e Praça 14, dotados de áreas para prática esportiva, como quadras, academias ao ar-livre, área para caminhada.



A requalificação urbanística desta área contemplará a implantação de macro e micro drenagens, redes de coleta de esgoto e calçadas.

As obras do Prosamim irão reassentar mais de 6 ,mil pessoas que estavam expostas ao perigos das alagações. Com os pagamentos realizados nesta manhã, o reassentamento da área alcança 90%.

“Essas seis mil pessoas que serão reassentadas terão uma nova vida através da decisão do governador Wilson Lima que retirou a intervenção desse trecho do igarapé do 40 do papel. Essa intervenção era prevista na primeira fase do Prosamim e nunca havia sido executada. E assim que assumiu, o governador visitou a área e definiu que executaremos as obras, no local, dentro do Prosamim III, que está finalizando”, afirmou o coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo.

