Jiboias e tracajás mantidos em cativeiro são resgatadas em Manaus

Manaus – Duas jiboias e dois tracajás foram resgatados em uma casa na rua São Cristóvão Ribeiro, no Conjunto João Paulo II, zona leste de Manaus, na manhã deste sábado (10). Os animais silvestres eram mantidos em cativeiro por um homem que alegou desconhecimento da lei.

De acordo com o suspeito, as jiboias e os tracajás apareceram na residência, localizada em uma área de mata, e permanecem no local.

Conforme o sargento Evandro Ribeiro, da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma equipe se deslocou ao local após denúncias de populares.

'’Apesar de estarem em cativeiro, os animais silvestres aparentavam uma boa condição. O suspeito adaptou uma espécie de tanque para as jiboais, e alimentava elas com ratos’’, relatou o sargento.

O homem foi apresentado na 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), onde foram realizados todos os procedimentos cabíveis, e um inquérito deve ser instaurado para analisar o caso.

Os animais foram encaminhados para o Batalhão de Policiamento Ambiental, e serão reintegrados ao habitat natural.

