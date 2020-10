Vídeo: inauguração da loja Havan gera aglomeração em Belém do Pará

Trata-se da megaloja nº 150, localizada no bairro Mangueirão | Foto: Reprodução

Manaus – Viralizou nas redes sociais, neste sábado (10), o vídeo da inauguração de uma loja Havan em Belém, no Pará. As imagens mostram uma multidão de pessoas aglomeradas entrando no estabelecimento. Além da abertura, um evento também foi feito para celebrar o aniversário do empresário Luciano Hang, que completa 58 anos no domingo (11).

Trata-se da megaloja nº 150, localizada na avenida Augusto Montenegro, bairro Mangueirão, que abriu as portas para o público às 9h. É a 3ª megaloja Havan no estado do Pará. A Havan nº 150 tem 19 mil metros quadrados, onde estarão presentes os símbolos da rede varejista. Como a fachada estilizada da Casa Branca americana e a Estátua da Liberdade.

De acordo com a CNN, a direção da loja havia comunicado que não realizaria um grande evento, mas não foi o que aconteceu. A aglomeração causada na inauguração preocupa por não respeitar o distanciamento social, devido à pandemia da Covid-19. As imagens também mostram que nem todas as pessoas usavam máscara de proteção contra o vírus.

