AADC lança edital para avaliadores de projetos culturais

O edital prevê que o cadastro dos avaliadores selecionados terá validade de um ano | Foto: Divulgação

Manaus - A Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC) lançou na última sexta-feira (9), uma chamada pública de credenciamento de avaliadores de projetos/propostas culturais (edital nº 02/2020), para atividade de análise, emissão de parecer técnico e atribuição de nota para os projetos/propostas dos editais publicados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas e os publicados pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural.

O documento está disponível no site da AADC ou direto no link . O edital é aberto para pessoas físicas e jurídicas - especificamente microempreendedor individual (MEI) - em todo o território nacional, para exercerem atividade de análise, emissão de parecer técnico e atribuição de nota a projetos culturais.

"Promover acesso à cultura é o nosso maior compromisso e missão. Por isso, estamos lançando este edital para credenciar avaliadores por conta dos projetos que estão sendo lançados por meio da Lei Aldir Blanc. Esta abrangência nacional é justamente para que possamos dar mais transparência nesse processo de avaliação dos nossos editais", declara Edval Machado Júnior, presidente da Agência de Amazonense de Desenvolvimento Cultural.

O edital prevê que o cadastro dos avaliadores selecionados terá validade de um ano, prorrogável por igual período, a critério da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas.

Entre as condições de participação estão:

· Ter no mínimo 18 anos, ser brasileiro nato, residente e domiciliado em qualquer unidade federativa do território nacional;

· No caso de pessoa jurídica na modalidade de microempreendedor individual (MEI), é obrigatório que o cadastro profissional contenha Classificação Nacional

de Atividade Econômica (CNAE) compatível com a(s) área(s) de atuação do edital;

· Ter, no mínimo, 02 (dois) anos de atuação comprovada na(s) área(s), nas quais pretende se credenciar;

· Ter concluído, no mínimo, um curso de nível médio ou equivalente.

Áreas de Atuação

O credenciamento será feito por área artístico-cultural, onde os profissionais serão selecionados pela experiência comprovada nas áreas e segmentos escolhidos.

Cada avaliador poderá se inscrever em até 05 (cinco) áreas de atuação, dentre as 13 (treze) áreas de atuação artísticas, devendo comprovar experiência profissional nas escolhidas e indicar a principal de atuação.

Os valores pagos aos avaliadores terão um teto limite de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) brutos por edital.

As áreas de atuação artísticas são: Artes Visuais; Audiovisual, Cinema, Comunicação, Arte Digital e Novas Mídias; Circo; Dança; Fotografia; Literatura; Música; Teatro; Patrimônio Cultural Material; Patrimônio Cultural Imaterial; Museus e Memória; Moda e Design; e Intersetorialidades das Políticas Públicas de Cultura, Gestão e produção Cultural.

Inscrições on-line e avaliação

O edital terá inscrições exclusivamente on-line pelo site da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC) onde também estão disponíveis o edital e anexos, assim como a ficha de inscrição.

O edital prevê que o processo de seleção para o credenciamento será realizado por uma comissão composta por, no mínimo, três profissionais das áreas técnicas da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, designadas pelo secretário de Cultura Marcos Apolo Muniz e pela presidência da AADC, por meio de portaria publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas.

*Com informações da assessoria





