Indígenas do Amazonas fazem manifestação pedindo melhorias na saúde

Manaus - Desde a última quinta-feira (8), indígenas de diversos povos do Estado do Amazonas vêm reivindicado melhoria na área da saúde e a troca da chefia do Distrito de Saúde Indígena (Dsei) de Manaus. Durante o ato, que está acontecendo próximo a avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul de Manaus, estiveram presentes algumas lideranças indígenas como Antônio Mota (Povo Mura) e Cacique Martinho (Povo Murutinga).

Entre as reivindicações estão a falta de atendimento profissional de boa qualidade e estrutura, abastecimento de remédios, apoio técnico, e o transporte para o local de serviço médico. “Quando o indígena procura o atendimento da Casa de Saúde Indígena (Casai) é por que ele está doente, está precisando. Quando ele chega, fica abandonado. É o que a gente vê, o descaso com o indígena”, comenta um dos manifestantes em vídeo.

Além disso, eles pedem a troca de chefia do Dsei, unidade responsável pela saúde de mais de 800 mil brasileiros registrados como indígenas, que vivem em terras homologadas, e que abrange 11 municípios e 19 polos de base no Amazonas, por meio do setor na capital. Os manifestantes têm como indicação, para a substituição do cargo, a liderança indígena Raimundo Nonato, da etnia Baré.

“Precisamos de um coordenador que olhe com nós. Que sinta o sofrimento, que corra o mesmo sangue nas veias. Queremos o Raimundo, por que é ele que corre com nós, conhecemos ele desde 2002 no movimento indígena”, declara Nete Tokano, do município de Fonte Boa.

Em vídeo, uma das lideranças indígenas relata a falta de atendimento e de estrutura de qualidade no local, além do descaso com a população. Ainda, pedem que a cultura indígena seja respeitada e que o direito indígena seja preservado, assim como seus valores e suas crenças.

