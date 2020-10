Núcleo da UEA é inaugurado no município de Santo Antônio do Içá

Manaus - Foi inaugurado neste sábado (10), no município de Santo Antônio do Içá (a 880 quilômetros em linha reta de Manaus) o Núcleo de Ensino Superior da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). De acordo com o Governo do Amazonas, o investimento é no valor de R$ 10.686.359, 56, em relação à reconstrução do sistema viário, construções do núcleo da UEA e uma ponte de madeira para a locomoção dos moradores do bairro Taracuá.

Essa é a terceira unidade da UEA implantada na região do Alto Solimões. O município de Tabatinga possui um Centro de Estudos Superiores da UEA, e a cidade de São Paulo de Olivença está com obras em andamento de uma unidade.

"Eu tenho um compromisso muito grande com o povo do interior porque por muito tempo não teve atenção do Poder Público. Aqui em Santo Antônio do Içá vim ver como está a obra do sistema viário e entregamos essa obra da UEA que é um sonho das famílias ter a universidade, que possui um prédio novo, uma biblioteca equipada e isso, com certeza, vai colaborar em muito com o ensino dos alunos", destacou o governador.

Wilson ainda anunciou que, até final deste mês, entregará Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e kits de feira para produtores rurais, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS).

Cursos

Na UEA de Santo Antônio do Içá são ofertados os cursos de Licenciatura em Biologia e Licenciatura em Matemática. Em novembro deste ano vai iniciar o curso de Licenciatura em Educação Física. A proposta da gestão superior da UEA é que mais cursos sejam ofertados no próximo vestibular de 2021.

A aluna do curso de licenciatura em Biologia, Édila Carvalho, passou esse tempo estudando em casa, por conta da pandemia. Ela não ver a hora de entrar no prédio da universidade. "Sempre sonhamos em estudar no nosso município, e agora vamos ter oportunidade de estudar na nossa casa. Tendo um núcleo aqui vamos poder acessar a livros, laboratórios que é uma coisa que nosso curso de biologia precisa muito", disse.

Estrutura

A nova unidade da UEA Santo Antônio do Içá teve investimento de R$ 4.682.338,00. O núcleo tem dimensão total de 1.656,93m², e conta com quatro salas de aula, um auditório que abrigará 150 pessoas, biblioteca e laboratório de informática, circuito fechado de TV (CFTV), telemática, laboratórios, além de áreas administrativas e de convivência. O novo prédio está localizado na Avenida Papauma, no bairro Planalto.

Os prédios são climatizados e protegidos contra descargas elétricas e dispõe de câmeras de vigilância. Para garantir o fornecimento de água, os complexos contam com poços artesianos, de reservatórios metálicos, com capacidade para 20 mil litros, e de uma estação de tratamento de esgoto.

*Com fontes da assessoria

