Batalhão da Polícia Militar recebe novos armamentos, no AM

Manaus- O governador Wilson Lima entregou, no sábado (10), novos armamentos para apoiar a segurança no município de Tabatinga. Entre os equipamentos recebidos estão, preventivo e ostensivo contra criminalidade, novos fuzis e munições. Os equipamentos são oriundos de doação do Governo Federal.

Ao todo, 15 fuzis do modelo 5.56, com alta performance de tiros, serão incorporados ao arsenal da Polícia Militar na cidade. Também serão mais de 4 mil munições de diversos calibres, além de cassetetes, escudos, coletes e capacetes balísticos.

“Esses equipamentos nos foram repassados pela Força Nacional, e isso daqui representa o alinhamento com as políticas nacionais de enfrentamento ao tráfico de drogas, sobretudo na região de fronteira. Aqui vai um agradecimento especial ao presidente Jair Bolsonaro, que tem tido um olhar diferenciado para o nosso estado”, afirmou Wilson Lima.

A solenidade contou com a participação de autoridades brasileiras e colombianas. Na ocasião, o governador Wilson Lima também anunciou a reforma do prédio do 8o. BPM.

Para o secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, as entregas vão fortalecer ainda mais o trabalho dos policiais na região.

“Nós estamos vendo aqui homens abnegados que trabalham nessa área de fronteira, que é uma área complexa para se fazer policiamento. Que esses equipamentos venham somar e dar melhores condições para os nossos policiais, que possam desenvolver, da maneira mais efetiva e segura, um policiamento eficiente, que só traz benefícios para nossa população”, destacou.

Doação - O material bélico entregue hoje à PM de Tabatinga é parte do pacote de armas que o Governo do Estado direcionou para as polícias Militar e Civil, no mês de setembro: um total de 111 fuzis, 701 granadas, 51 escudos e 40 capacetes balísticos, além de 15 mil munições, todos oriundos de doação do Governo Federal.

Na ocasião, Wilson Lima também apresentou melhorias tecnológicas para as forças de segurança, com a aquisição de 500 computadores que vão renovar o parque informático do sistema de segurança em todo o estado.

*Com fontes da assessoria





Leia Mais:

Núcleo da UEA é inaugurado no município de Santo Antônio do Içá