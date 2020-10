Rede de abastecimento na Cachoeirinha receberá obras de modernização

Manaus - A Águas de Manaus informa que realizará uma obra de melhoria no abastecimento de bairros das zonas Centro-Sul e Sul. Na próxima terça-feira (13), a concessionária vai modernizar uma rede de água tratada de 500mm, na rua Marciano Armond, bairro Cachoeirinha.

Uma válvula de regulagem de pressão será instalada no local. O serviço vai proporcionar maior segurança operacional e estabilidade ao sistema de abastecimento da região.

A intervenção ocorre a partir das 21h de terça-feira. O serviço deve durar oito horas, com previsão de finalização às 5h de quarta-feira (14).

Durante os trabalhos, os bairros Praça 14, Cachoeirinha, Raiz, Adrianópolis, São Francisco, Conjunto Eldorado, Conjunto Manauense, Conjunto Ica Paraiba, Nossa Senhora das Graças e Aleixo podem apresentar oscilações no fornecimento de água tratada.

A água começa a retornar gradativamente assim que o serviço for concluído. Em até seis horas, o abastecimento na região estará normalizado. A compactação e o recapeamento asfáltico na Marciano Armond serão executados ainda na quarta-feira (14). Por ser uma via de grande circulação de veículos, a área da intervenção estará sinalizada. Os condutores que precisem trafegar pelo local, devem dirigir com maior atenção, respeitando a sinalização na pista.

Reserve água

A concessionária Águas de Manaus pede que as pessoas façam uso consciente e se possível, reservem água tratada para o período. Para minimizar os impactos, atividades que utilizam muita água, como lavagem de roupa, limpeza de casa ou similares devem ser evitadas pela população durante a parada programada. A Águas de Manaus vai monitorar o abastecimento de locais como hospitais, Unidades Básicas de Saúde na região abrangida e disponibilizará carros pipa para abastecer estes pontos, caso haja necessidade.

A empresa reforça o compromisso em oferecer saúde e qualidade de vida para a cidade e agradece a compreensão da população. Qualquer ocorrência que necessite intervenção da concessionária deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br, aplicativo Águas APP.

