Pavimentação de estradas ocorre no município de Tabatinga, no AM

Tabatinga - No sábado (10), o governador Wilson Lima anunciou que o início das obras para a pavimentação das estradas Perimetral Norte e Perimentral II e Geosésia, no município de Tabatinga (distante 1.100 quilômetros de Manaus), terão início ainda no mês de outubro. As obras são um compromisso assumido em agosto de 2019, durante o “Amazonas Presente”, para melhorar a mobilidade dos produtores rurais do entorno.

O investimento, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), é da ordem de R$ 10,6 milhões. “São estradas importantíssimas para garantir o escoamento da produção e também um direito básico do cidadão, que é o direito de ir e vir. No momento em que a gente está recuperando ramais, estradas, pavimentando ruas, nós estamos dando dignidade e respeito às pessoas”, frisou Wilson Lima.

Durante visita ao município, o governador também vistoriou as obras de reconstrução do sistema viário na sede do município, que estão com 79% de andamento. Ao todo, serão reconstruídos 22,7 quilômetros de vias, com investimento de R$ 16,8 milhões, melhorando a mobilidade na sede de Tabatinga.

“Nesse trabalho que estamos fazendo agora, nós estamos com quase 80% das obras já concluídas aqui no município. Nossa previsão é que o sistema viário esteja concluído até o final do ano. Vai depender muito do sol, se esse período de estiagem se estender, isso estará concluído”, ressaltou.

Fomento social - Em solenidade na Escola Estadual Conceição Xavier de Alencar (GM3), Wilson Lima entregou fomento social no valor de R$ 55,9 mil à Associação Mulheres Pérolas de Tabatinga Mais Amor, por meio do Edital nº 001/2019 do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

A entidade desenvolve trabalho de assistência social básica, com ações de apoio alimentar, prevenção à violência doméstica e à exploração sexual infantil, dentre outras.

Para o governador, o apoio do Estado a essas instituições é fundamental na garantia de assistência aos que mais precisam. “Sabemos que essas instituições trabalham basicamente à base de doações e do trabalho voluntário de pessoas que se dedicam a essa causa. Foram instituições que acabaram sendo muito prejudicadas nesse período de pandemia, mas que não pararam, continuaram trabalhando, porque a clientela necessitava desse trabalho. É por isso que estamos fazendo esse repasse”, afirmou ele.

Com o fomento do Governo do Estado, a Associação Mulheres Pérolas de Tabatinga investirá na aquisição de equipamentos, móveis e utilitários, possibilitando que a instituição preste um melhor atendimento, com a oferta de cursos e acolhimento de vítimas de violência nas primeiras 24h.

Para a presidente da associação, Marcy Pinheiro, o apoio do FPS chega em boa hora. “Acho que foi o momento certo para acontecer. A gente vem batalhando desde o ano passado sobre isso, nós fizemos uma festa para arrecadar recursos para atender essas famílias. Então, essa ação agora do governo vai ser fundamental. Vamos conseguir ajudar as pessoas que realmente precisam”, reconheceu.

