‘Amazonas Cultura de Valor’ é lançado em Tabatinga

Manaus- Novo programa do governo “Amazonas Cultura de Valor” foi lançado neste sábado (10) pelo governador Wilson Lima. O evento que aconteceu na Escola Estadual Conceição Xavier de Alencar, em Tabatinga, tem como objetivo expandir a cultura no interior e promover o alinhamento do Estado a política pública nacional para o setor.

Com patrocínio da Cosama, a “Expedição Cultural” levará oficinas de dança, grafite, elaboração de projetos culturais e Libras aos municípios do interior. A primeira edição do projeto itinerante passará, além de Tabatinga, por São Paulo de Olivença, Benjamin Constant e Atalaia do Norte.

A programação inclui, ainda, palestra sobre a Lei Aldir Blanc, apresentações de dança e sessões de cinema. A expedição continuará em circulação, passando por quatro municípios a cada edição. “Hoje estamos lançando aqui no interior, em Tabatinga, o nosso programa de retomada das atividades na área da cultura para atender nossos irmãos artistas. Quando a criança está envolvida numa atividade cultural, ela não apenas está aprendendo uma arte, o que ela está aprendendo ali é ser cidadã, e isso é importante para o futuro desses jovens”, afirmou Wilson Lima.

Sistema Estadual de Cultura

Outro eixo do “Amazonas Cultural de Valor” é o fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura, que inclui, entre outros mecanismos, o Conselho Estadual de Cultura, o Fundo Estadual de Cultura, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura e o Plano Estadual de Cultura.

O Sistema possibilita o alinhamento do Estado à política pública nacional para o segmento. Entre os avanços já alcançados nesta gestão estão o início da reestruturação do Conselho e a regulamentação do Fundo, com a abertura do CNPJ, criação da Unidade Gestora e a inserção do Plano Plurianual (PPA) na Lei Orçamentária Anual (LOA).

O próximo passo para efetivar o Sistema é a eleição do Conselho. O processo eleitoral, que está previsto para novembro, abrirá vagas para candidatos às 11 cadeiras de conselheiros. Entre os inúmeros benefícios da implantação do Sistema está o repasse de verba da União via renúncia fiscal ou outras fontes por meio do Fundo Estadual de Cultura, criação de editais de fomento e a sustentabilidade do setor cultural via incentivos diretos do segundo setor.

Ações na capital

O “Amazonas Cultura de Valor” engloba outras ações junto à população da capital, atendendo às limitações do período de pandemia, entre elas os projetos “O Artista Visita”, “Domingo Autoral”, “Bora pro Parque” e “Festival de Cultura Urbana”.

Projeto realizado com os Corpos Artísticos do Estado, “O Artista Visita” conta com apresentações de espetáculos e roda de conversa em hospitais e instituições assistenciais. Busca dar visibilidade aos espaços que precisam do apoio da sociedade, além de proporcionar ao artista ações voltadas para o contexto social.

O “Domingo Autoral”, realizado no Teatro da Instalação, tem a proposta de formar plateias para que os artistas locais possam divulgar o repertório autoral, e foi idealizado pelos artistas Celdo Braga e Nícolas Júnior. A secretaria abraçou o projeto e oferece ao público um contato com o que é produzido no estado em termos autorais.

O projeto “Bora pro parque!” visa envolver as comunidades vizinhas aos parques Jefferson Péres e Rio Negro nas atividades realizadas nesses espaços. As ações acontecerão uma vez por semana e a programação inclui resgate de brincadeiras infantis, Feiras de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), feira de artesanato, apresentações musicais e de artistas circenses.

Já o Festival Cultura Urbana contará com pocket shows, intervenções de grafite, e batalhas de Break, MCs e All Style, em todas as zonas da capital. O festival, construído com a participação do movimento hip hop, vai promover o intercâmbio entre os artistas da cultura de rua e a população em geral.

