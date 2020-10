Filho de vereador de Humaitá morre em acidente de carro

Manaus – Na manhã deste domingo (11), Lucas Garcia, filho do vereador Humberto Neves Garcia, faleceu em acidente de carro na rodovia Anel Viário, na Vacinal do Auto Crato, no município de Humaitá (a 591 quilômetros de Manaus).

Segundo informações, o jovem estava comemorando o aniversário de um dos amigos em um sítio da região, desde a última sexta-feira (9). No caminho de volta para casa, Lucas perdeu o controle da direção e bateu com o veículo, vindo à óbito.

Herivaneo Seixas, prefeito de Humaitá, deve decretar luto oficial em memória à Lucas Garcia.

