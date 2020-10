Loja da Havan é fechada por não cumprir regras de distanciamento

Manaus – No último sábado (10), a loja Havan, que atraiu uma multidão de pessoas, após inauguração do terceiro estabelecimento em Belém do Pará, foi fechada. As imagens da aglomeração viralizaram na internet durante o fim de semana.

Em razão da aglomeração e o não cumprimento das regras de distanciamento social, devido a pandemia de Covid- 19, a loja rede de varejista foi fechada pela Secretária de Saúde do Pará e seu representante foi conduzido pela Polícia Civil.

A Prefeitura de Belém declarou que a inauguração da loja foi um "evento privado" e que, por isso, a responsabilidade de "contenção e distanciamento das pessoas" cabe à empresa. O espaço foi inaugurado pelo próprio dono da rede, Luciano Hang, e ocorreu na véspera do Círio de Nazaré, principal festa religiosa na cidade, que ocorre nas ruas para cumprir as regras de distanciamento social.

Covid-19

De acordo com a Secretária de Saúde do Pará (Sespa), foram confirmados na última sexta (9), mais de 447 casos da doença e 9 mortes. No total, até agora são 237.925 casos e 6.645 óbitos no estado.





