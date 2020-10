Festas clandestinas são fechadas durante fim de semana em Manaus

A ação também vistoriou 70 estabelecimentos, entre bares, postos de combustíveis e flutuantes, possíveis pontos de aglomeração | Foto: Divulgação

Manaus - A Central Integrada de Fiscalização (CIF) encerrou duas festas clandestinas e autuou 25 estabelecimentos em diversos pontos da cidade por descumprimento do decreto governamental entre a noite da última sexta-feira (09) até a madrugada desta segunda (12). Três estabelecimentos foram interditados por aglomerações e falta de documentação obrigatória para o funcionamento.



As duas festas encerradas pelos agentes da CIF ocorriam no bairro Tarumã, na Zona Oeste da capital. Em uma delas, fechada na noite do domingo, havia mais de mil pessoas aglomeradas no local. O responsável pelo evento clandestino foi identificado e conduzido ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP). No sábado, os agentes encerraram uma festa clandestina com cerca de 300 pessoas, também no Tarumã.

Ao todo, a CIF vistoriou 70 estabelecimentos, entre bares, postos de combustíveis e flutuantes, possíveis pontos de aglomeração. Um bar foi interditado no sábado (10) e outros dois no domingo, pelo não cumprimento do decreto governamental.

Em uma das festas fechada na noite do domingo, havia mais de mil pessoas aglomeradas | Foto: Divulgação/SSP

Flutuantes



A CIF fluvial vistoriou 24 flutuantes durante o sábado e o domingo. No sábado, dos nove locais fiscalizados, oito estavam fechados e um, que funcionava como delivery, recebeu orientação dos agentes.

Já no domingo, foram 15 locais vistoriados, sendo três autuados por funcionamento irregular e promoção de evento.

Participaram das ações policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), as Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil, Visa Manaus e Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

A CIF acontece todos os finais de semana com o objetivo de fiscalizar bares, restaurantes e casas de shows, verificando se os estabelecimentos estão cumprindo o decreto governamental, além de averiguar se estes estão obedecendo as normas exigidas para o funcionamento.

